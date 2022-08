Ook WK-brons op de kür voor dressuuramazone Dinja van Liere

Dressuuramazone Dinja van Liere heeft bij de wereldkampioenschappen in het Deense Herning de bronzen medaille gewonnen op de kür op muziek. Met haar paard Hermès kwam ze tot een score van 86,900. Van Liere won maandag ook al brons in de Grand Prix Special.

De overwinning ging net als in de Grand Prix Special naar Charlotte Fry. De Britse kwam met Glamourdale tot 90,654. De Deense Cathrine Laudrup-Dufour, die na Van Liere in eigen land als laatste in actie kwam, pakte met Vamos Amigos het zilver met 89,411.

Van Liere (31), debutante op het WK, werd eerder dit jaar met Hermès al nationaal kampioen. Vorig jaar boekte ze al eens een overwinning in de topwedstrijd van Aken. Ze ontbrak op de Olympische Spelen van Tokio wegens een administratieve fout van de internationale federatie FEI, die niet tijdig kon worden rechtgezet.



Emmelie Scholtens kwam ook uit in de finale. Ze moest met haar paard Indian Rock als eerste in actie komen en kwam tot 74,589. Daarmee werd ze vijftiende en laatste.

Springruiters in landenwedstrijd

De Nederlandse springruiters van bondscoach Jos Lansink zijn de WK in het Deense Herning begonnen met een achtste plaats op het eerste onderdeel. Dat was een springproef op tijd. Maikel van der Vleuten was met Beauville individueel de beste Nederlander op de veertiende plaats.



Harrie Smolders werd 34e met Monaco en Sanne Thijssen 36e met Con Quidam. Het resultaat van Jur Vrieling met Long John Silver (64e) telt niet mee.

De achterstand in de proef op de Fransman Julien Epaillard, die met Caracole de la Roque het snelste was, wordt omgezet in strafpunten. Zo gaat Zweden in het landenklassement aan de leiding met 3,69 strafpunten. Frankrijk staat tweede met 5,44 en België derde met 5,49. Nederland heeft 9,31 strafpunten.



De landenwedstrijd telt nog twee manches, een op donderdag en een op vrijdag. De springruiters willen zich op het WK plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024. Het team van Lansink moet dan eindigen bij de beste vijf landen, exclusief Frankrijk.

,,Ik had het liever iets anders gezien vandaag”, zei Lansink. ,,We hadden net te veel onbenullige fouten. Voor hetzelfde geld waren de balken blijven liggen, maar dat geluk heb je een beetje nodig.”



De bondscoach ziet de komende dagen niet somber in. ,,We zijn het hele jaar in de eerste ronde niet perfect geweest, ik ga ervan uit dat het de komende dagen de goede richting op gaat. De paarden zijn fit en de ruiters hebben goed gereden. Maikel had een toprondje. Morgen gaan we voor de nulrondes.”

