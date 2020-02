Ook WK tafeltennis in Zuid-Korea uitgesteld om coronavirus

Kwalificatie EK 2021 Basketbal­lers verliezen van Kroatië na slecht vierde kwart

24 februari De Nederlandse basketbalploeg heeft de tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 verloren. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia nam vanavond in Almere een voorsprong van zes punten tegen Kroatië, maar verloor uiteindelijk toch nog met 59-69. De score in het laatste kwart was 8-22.