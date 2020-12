Openingsduel handbalsters op EK één dag uitgesteld: niet vanavond, maar morgen

De overige Servische teamleden waren bij aankomst in Denemarken negatief. Als zij vandaag en morgen opnieuw negatief testen, zal de wedstrijd morgen om 20.30 uur door kunnen gaan.



Het EK handbal is gisteren begonnen en duurt tot en met 20 december. Naast Servië, zit regerend wereldkampioen Nederland in de groep met Hongarije en Kroatië. Bij de vorige twee EK's grepen de Oranjevrouwen telkens eremetaal: zilver in 2016 en brons in 2018.



Het EK handbal is te volgen op Ziggo Sport