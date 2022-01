Ophef bij zaalhockeyduel: teams doen laatste 1,5 minuut helemaal niets, concurrent degradeert

Problemen voor titelhou­der Nyck de Vries in tweede race Formule E, Robin Frijns finisht als tweede

Titelhouder Nyck de Vries heeft in de tweede E-Prix van het seizoen geen hoofdrol kunnen vervullen. Hij eindigde als tiende. Zijn landgenoot Robin Frijns kwam in de tweede race op het stratencircuit van Diriyah als tweede over de finish.

29 januari