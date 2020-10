Ophef: na knieval minister willen de hockeyers en basketballers ook

Volledig scherm Minister van Sport Tamara van Ark © ANP Door Rik Spekenbrink



De boodschap van het kabinet leek zo duidelijk. In de persconferentie van dinsdagavond werd de gehele sport platgelegd waar het ging om de competities. Op één uitzondering na: het betaald voetbal voor mannen. En atleten met een status, bijvoorbeeld hockeyers van het Nederlands team of de judoka’s op Papendal, mogen onder voorwaarden blijven trainen.



Toch was er ophef. Die draaide om twee vragen: wat is topsport, of profsport? Maar zeker ook om gelijkheid: waarom mogen de mannen in de eredivisie wel doorvoetballen, maar de vrouwen niet? Diverse BN’ers en politici roerden zich gedurende de dag op Twitter en spraken minister van Sport Tamara van Ark aan. Die zwichtte ’s avonds in het kamerdebat onverwachts, en kondigde aan dat ook de eredivisie voor vrouwen door kan gaan, als het aan de veiligheidsprotocollen kan voldoen.

Voetbalsters blij, maar in andere sporten groeit de onvrede alleen maar harder. Tophockeyster Lidewij Welten uitte haar ‘genuanceerde onvrede’ over het stilleggen van de hoofdklasse op Instagram en scoorde daarmee duizenden likes. De hockeybond had gisteren al aangekondigd in de bres te springen voor de topcompetities. In de beide hoofdklasses spelen tientallen hockeyers die zich opmaken voor de Olympische Spelen van Tokio, uit Nederland en andere landen. Hoezo geen topsport, klinkt uit vanuit de hockeywereld.

En wat te denken van de basketballers? Clubeigenaar Bob van Oosterhout van Heroes Den Bosch legt uit: ,,Ik heb twaalf spelers, die op de loonlijst staan, die al anderhalve maand in een bubbel leven. Ze zien hun eigen vrienden niet, ontbijten en lunchen met elkaar en trainen tien keer in de week. Ze worden elke dag gemonitord door artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en alleen door onze eigen medische staf behandeld. Kunnen die op zaterdagavond geen veilig potje basketballen, vijf tegen vijf, in een hal waar normaal drieduizend mensen kunnen?”

Quote We hebben in Nederland veel te veel zeikende mensen, het irriteert me mateloos. Iedereen wordt geraakt door corona, wij ook. Maar ik moet wel opkomen voor mijn sport. Bob van Oosterhout, Heroes Den Bosch

Van Oosterhout begrijpt de ingewikkelde situatie waarin het kabinet zit. En heeft begrip voor de strengere regels die dinsdag werden afgekondigd. ,,Ik juich die zelfs toe. We hebben in Nederland veel te veel zeikende mensen, het irriteert me mateloos. Iedereen wordt geraakt door corona, wij ook. Maar ik moet wel opkomen voor mijn sport. Dat de topcompetities niet door mochten gaan was totaal onverwacht, een bus die van rechts kwam. Je kunt vaststellen dat er niet ontzettend goed over is nagedacht.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Waar de KNVB de lobby in Den Haag goed op orde had, is het sportkoepel NOC*NSF niet gelukt de topsport in de lucht te houden. Algemeen directeur Gerard Dielessen zei dinsdagavond dat er wel gepoogd is te lobbyen voor de eredivisies en hoofdklasses, maar dat het kansloos was. ,,Natuurlijk zijn de belangen voor het betaald voetbal het grootst, gaat er het meeste geld in om”, zegt Van Oosterhout. ,,Maar het gaat vooral om wie de grootste mond heeft. Het is lastig te verteren dat er ophef ontstaat over de eredivisie vrouwen, dat de hele goegemeente zich daar een paar uur tegenaan bemoeit en dat het dan meteen wordt geregeld. Terwijl de kleinere sporten gestraft worden. En laat duidelijk zijn: het is ook een rare situatie dat de eredivisie voor vrouwen werd gestaakt. Het is niet van deze tijd dat die bij de KNVB onder de tak amateurvoetbal wordt geschaard. Maar ook voor basketbal, hockey en andere sporten geldt dat de topdivisies de zaken rond corona goed op orde hebben. Beter dan het bedrijfsleven.”

Hij heeft niet direct hoop dat er ook voor andere sporten vandaag of morgen een uitzondering wordt gecreëerd. ,,We blijven vallen in de categorie klein bier, ben ik bang. Maar er móet perspectief worden geboden. Dat we weten: als dit en dat gebeurt, mogen de topcompetities over een paar weken weer opstarten. Dat moeten we echt afdwingen. Zonder dat perspectief heeft de sport een groot probleem.”

Volledig scherm JaCori Payne van Heroes Den Bosch, in actie in een lege Maaspoort tegen Donar. © Jan Verhoeven