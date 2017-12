Opluchting voor hockeyster De Lange: geen hartafwijking

De Lange miste vorige maand de Hockey World League Final in Nieuw-Zeeland omdat ze mogelijk een hartafwijking had. Uit verschillende onderzoeken is nu echter gebleken dat dit niet het geval is.

De hockeyster is opgelucht over het goede nieuws dat ze van een cardioloog heeft ontvangen. ,,Het was voor mij een vervelende en onzekere periode en ik ben blij dat die nu voorbij is", reageert ze. ,,Ik heb me altijd gezond gevoeld, dan is het behoorlijk schrikken als je plotseling met zo’n proces wordt geconfronteerd. Gelukkig is uit alles gebleken dat ik topfit ben en sta nu lekker in de zaal te hockeyen en straks weer op het veld.”