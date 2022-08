Opmerkelijk moment in Formule E: Nyck de Vries en zeven (!) collega's vliegen uit dezelfde bocht

Na maanden voorarrest zit ijshockey­spe­ler weer bij de selectie

Maanden zat Hijs Hokij-speler E.K. in de cel. Nu is hij weer aan de selectie toegevoegd. De 21-jarige Zoetermeerder was betrokken bij een vechtpartij in het centrum van Den Haag dat hem formeel de aanklacht van poging tot moord heeft opgeleverd.

12 augustus