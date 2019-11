Opnieuw schouderoperatie voor Márquez

Márquez liep de klachten aan de rechterschouder op bij een val dit jaar in de Grote Prijs van Maleisië. Deze week verergerde de kwetsuur door een val tijdens een testrace in het Spaanse Jerez. ,,Ik was deze winter liever lekker op vakantie gegaan om een beetje uit te rusten van afgelopen seizoen, maar helaas is nu mijn rechterschouder aan de beurt voor een chirurgische ingreep. Het is nodig om te voorkomen dat de schouder nog meer beschadigd raakt", lichtte de coureur uit het fabrieksteam van Honda toe.



Márquez moest vorige winter vooral revalideren door de ingreep aan zijn linkerschouder. Hij was net op tijd fit voor de eerste race in de MotoGP. De Spanjaard won vervolgens met overmacht zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport.