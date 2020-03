Oppepper Golden State Warriors: rentree Curry aanstaande

De 31-jarige Amerikaan trainde maandag mee bij een club waarmee de Warriors nauw samenwerken. Hij sluit binnenkort aan bij de hoofdmacht van de NBA-ploeg. ,,Stephen ligt op schema om ergens in maart zijn rentree te maken", aldus de Warriors, die in 2015, 2017 en 2018 kampioen werden en vorig jaar in de finale verloren van Toronto Raptors. De langdurige afwezigheid van Curry en Klay Thompson, ook een topspeler die zwaar geblesseerd is, zorgt ervoor dat de club uit Californië een rampseizoen doormaakt.



Golden State Warriors won pas dertien wedstrijden en verloor 48 keer. Daarmee is de tot voor kort zo dominante ploeg nu de slechtst presterende formatie in de NBA.