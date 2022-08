Oppermachtige Femke Bol als topfavoriete naar hordenfinale: ‘Ik was vandaag nog niet echt uitgerust’

Femke Bol heeft haar doorwaakte nacht na het behalen van Europees goud op de 400 meter goed doorstaan. De Amersfoortse atlete plaatste zich vandaag in München moeiteloos voor de finale van de 400 meter horden, het nummer waarop ze vorige maand zilver veroverde op de WK in Eugene en een jaar geleden brons op de Olympische Spelen.

De 22-jarige Bol snelde in haar heat van de halve finales naar de eerste plaats in 53,73. Ze was de enige van alle deelnemende atletes die onder de 54 seconden bleef. De finale van morgen lijkt bijna een formaliteit, want Bol is gewoonweg veel beter dan de rest. Haar Europees record staat op 52,03. De 22-jarige atlete liet voorafgaande aan de EK al weten dat ze voor een unieke dubbel gaat. Nog nooit slaagde een atlete erin Europees kampioene te worden op de 400 meter vlak en de 400 meter horden.

,,Ik ben nog zo blij met mijn gouden medaille van gisteren. Ik geloof niet dat ik echt goed uitgerust was van die finale, maar kennelijk kan ik met een vermoeid lichaam toch vrij makkelijk 53,73 lopen”, zei Bol na haar race. ,,Nu kijk ik vooral uit naar de finale van de 400 meter horden.”

Volledig scherm Menno Vloon. © ANP

Menno Vloon en Rutger Koppelaar haalden de finale van het polsstokhoogspringen. De twee Nederlanders kwamen tot een hoogte van 5,65 in de kwalificatie en zaten daarmee bij de beste twaalf die zaterdag om de medailles gaan springen. Ook de Zweed Armand Duplantis, die vorige maand in Eugene met een wereldrecord van 6,21 de wereldtitel veroverde, is erbij in de finale.

Taymir Burnet en Jamile Samuel doorstonden de eerste ronde van de 200 meter en lopen donderdagavond in de halve finales bij respectievelijk de mannen en vrouwen. Burnet won zijn serie in 20,48, Samuel was eveneens de snelste in haar serie in 23,00.

Ramsey Angela en Nick Smidt verging het minder goed. Zij werden allebei uitgeschakeld in de halve finales van de 400 meter horden bij de mannen. Ook op de WK in Eugene waren de halve finales het eindstation van de Nederlandse specialisten. Smidt werd zesde in zijn heat in 50,29, Angela passeerde als achtste en laatste de finish in zijn serie in 49,99.

Volledig scherm Taymir Burnet. © ANP