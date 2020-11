Orange Lions lopen in Turkije eerste kans op EK-kwalificatie mis

De Nederlandse basketballers zijn er niet in geslaagd zich nu al te kwalificeren voor het EK van 2022. De Orange Lions waren met een overwinning op Turkije zeker van deelname geweest maar gingen vandaag in Istanbul met 73-71 ten onder.

De nederlaag tegen de nummer 15 van de wereld was onnodig. Na de zege vroeg in het jaar in en tegen Turkije hield Nederland opnieuw gelijke tred met de Turken, maar het vele balverlies brak de ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia op. Na het derde kwart stond het nog gelijk: 55-55.

Nederland, 44ste op de wereldranglijst, heeft nu twee duels gewonnen en twee duels verloren en speelt in februari nog tegen Zweden en Kroatië. Drie van de vier landen plaatsen zich voor het EK.

Bondscoach Buscaglia startte met Worthy de Jong, Yannick Franke, Shane Hammink, Keye van der Vuurst de Vries en Joey van Zegeren en zag zijn ploeg moeizaam op gang komen. In de bubbel van Istanbul, waar Oranje vrijdag te sterk was voor Zweden, keek zijn team na het eerste kwart tegen een 24-14-achterstand aan. Halverwege (37-41) was het gat al kleiner waarna met een gelijke stand aan het laatste kwart werd begonnen. Een driepunter van Shane Larkin, met 23 punten de topschutter, deed de Turken meteen weglopen en Nederland kwam nooit meer op gelijke hoogte.

Bij Nederland kwamen de meeste punten (17) op naam van Charlon Kloof. In februari volgen nog duels met Zweden en Kroatië, de locatie is nog niet bekend. Vanwege de coronacrisis speelden de vier landen uit groep D nu ieder twee wedstrijden in één weekend in Istanbul.

Het EK is met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en zal in 2022 worden gehouden in Tsjechië, Georgië, Italië en Duitsland.

Volledig scherm © EPA