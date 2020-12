Orange Lions weer naar Turkije voor belangrijke EK-kwalificatieduels

Badloe vierde op EK na twee zeges: ‘Dit geeft zeker vertrouwen’

26 november Kiran Badloe is bij de EK in de olympische RS:X-klasse na het winnen van twee races geklommen naar de vierde plaats in het klassement. De wereldkampioen stond voor de kust van Vilamoura in Portugal een dag eerder nog tiende. De Israëliër Yoav Cohen behoudt de leiding.