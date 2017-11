Oranje bij zege in finale Hockey World League tegen Nieuw-Zeeland

Celstraf 'Blade Runner' Pistorius verdubbeld: ruim 13 jaar cel

11:41 De celstraf van de voormalig paralympisch atleet Oscar Pistorius is in hoger beroep verdubbeld tot dertien jaar en vijf maanden cel. De Zuid-Afrikaan werd in juli veroordeeld tot zes jaar cel voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp in 2013. Het OM vond dat te laag en ging tegen de uitspraak in beroep.