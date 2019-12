Oranje boekt noodzakelijke zege op Angola na valse start

Oranje moest winnen na de valse start van zaterdag tegen Slovenië (26-32). De nederlaag was een fikse tegenvaller voor Nederland, dat in een poule met ook Cuba, Servië en Noorwegen bij ten minste de beste drie moet eindigen voor de hoofdronde van de mondiale eindstrijd. Zeges op Angola, Cuba (morgenochtend) en het sterke Servië (donderdag) zijn daardoor vrijwel zeker noodzakelijk, ervan uitgaande dat de handbalsters vrijdag verliezen van angstgegner Noorwegen - van die ploeg wist Nederland sinds 1999 al niet te winnen.

Nederland kwam tegen Angola in de Aqua Dome van het Japanse Kumamota eigenlijk niet in de problemen. De ploeg van Mayonnade speelde geïnspireerd. Steeds was er een kleine voorsprong, die voor rust zelfs resulteerde in een gat van vijf treffers (12-17). Na de rust kwam Angola heel even tot op drie treffers, waarna een demarrage halverwege de tweede helft het gat weer op zes doelpunten bracht. In de slotfase liep Nederland verder uit. Kelly Dulfer speelde vandaag niet. Ze kampt met een lichte knieblessure, zo bleek uit een MRI-scan. Ook het duel met Cuba moet ze morgen sowieso missen.