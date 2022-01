Oranje-handballers kritisch na sensationele zege op EK: ‘In de bus was het opvallend rustig’

Michiel Becx gaat getob in Dakar Rally niet uit de weg met zijn Arcane-pro­ject

Michiel Becx krijgt wel waar voor zijn inschrijfgeld in de Dakar Rally. Zijn achterstand in het klassement voor lichtgewicht prototype liep in de eerste zeven etappes op tot 16,5 uur. Daarmee zat hij tweederde van de tijd langer achter het stuur dan leider Francisco Lopez bij de lichtgewicht prototypes.

