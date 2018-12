Oranje-hockeyers na bloedstollende thriller naar WK-finale

Door Rik Spekenbrink

Weer werden de hockeyers van Oranje tot het uiterste getest. Fysiek, en vooral mentaal. De halve finale leek al beslist, maar 26 tellen voor tijd zetten de Australiërs nog één keer aan. Glenn Schuurman wilde de bal vlak voor zijn eigen doel wegwerken, maar zag hem op ongelukkige wijze achter de uitblinkende keeper Pirmin Blaak belanden. 2-2, en dus shoot-outs. Maar dit team lijkt nergens van in de war te raken. Na twaalf shoot-outs werd de finaleplek alsnog veiliggesteld. Morgen spelen Nederland en België de WK-finale.

Australië, de wereldkampioen van 2010 en 2014 had op dit WK nog niet verloren, en pas één goal tegen gekregen, maar had ook een minder zware route afgelegd op weg naar de halve eindstrijd. Nederland verloor een pouleduel van Duitsland, maar maakte in de spannende kwartfinale tegen gastland India (2-1) indruk.

De ‘Kookaburras’ leken het initiatief te nemen in het eerste kwart. Er werd snel gecombineerd en een paar keer leek een aardige kans in de maak, maar die kwam er niet. Al snel nam Oranje het heft in handen, duidelijk onder aanvoering van captain Billy Bakker. Na een door de Australische keeper gekeerde strafcorner, was het in de 9e minuut al raak. Jonas de Geus, opgekomen aan de rechterflank, pielde zich knap tussen twee tegenstanders door en schoof de bal vanaf de achterlijn naar Schuurman. Die benutte de kans: 0-1. Een paar minuten later was Mirco Pruyser dicht bij de 0-2, zijn tip-in op aangeven van Bakker knalde op de paal.

In het tweede kwart kreeg Australië zijn eerste corner. Daar was het dit WK gevaarlijk mee, uit 8 van de 20 pogingen werd gescoord. Nu stond doelman Pirmin Blaak in de weg. Uit de counter viel op gelukkige wijze de 0-2 . Seve van Ass soleerde door de cirkel, gaf voor en zag Tim Howard de bal in eigen doel werken. Australië moest vervolgens wat doen en kreeg drie grote kansen, maar Blaak hield zijn doel met knappe reddingen schoon.

Overleven

In het derde kwart kwam Oranje lange tijd niet in de problemen, en bleef het zelf aanvallen. Tot de laatste minuut. Een strafcornervariant van Australië leek te mislukken, maar de bal kwam bij Howard terecht, die met zijn forehand Blaak verschalkte: 1-2.

Het vierde kwart werd het overleven voor Oranje. Maar de ploeg viel niet uiteen. Blaak redde nog maar eens met zijn voet. Australië haalde de keeper eruit voor een extra veldspeler, kreeg nog een strafcorner, maar wéér was het de doelman die keerde. In de laatste 2 minuten zocht Nederland slim de hoeken van het veld op, maar 26 seconden voor tijd werd het alsnog 2-2.

Klaar voor goud

Shoot-outs dus. Bondscoach Max Caldas kwam het veld op en gebaarde met zijn handen: rustig aan, ook dit gaan we samen overleven. Na vier shoot-outs stond het 2-2, beide ploegen misten er twee. De vijfde man voor Australië was Jake Whetton, hij scoorde. Thijs van Dam, WK-debutant, móest scoren voor Oranje, en deed dat met een knappe draai om zijn as. In de sudden death, met omgekeerde volgorde, benutte Hertzberger zijn shoot-out opnieuw. En kroonde Blaak zich alsnog tot absolute held, door de poging van Beale weg te tikken. Het ‘Hup Holland Hup’ klonk vanuit het piepkleine plukje Oranje-fans op de tribunes van het Kalinga Stadium.