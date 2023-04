Oranje-international Xander Bogaerts op dreef in San Diego met twee homeruns op rij

San Diego Padres begon het nieuwe honkbalseizoen in Amerika met vier wedstrijden op rij tegen de Rockies van mede-international Jurickson Profar en Hensley Meulens, de bondscoach van Oranje. De Rockies wonnen de eerste twee duels, maar zaterdag zegevierden de Padres met 8-4, mede dankzij een homerun van Bogaerts. Zondag sloeg hij de bal opnieuw hoog en ver over de hekken van het stadion in San Diego, met een ploeggenoot op de honken. Vorig jaar kwam Bogaerts in dienst van de Red Sox in het hele seizoen tot vijftien homeruns.