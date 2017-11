Oranje oppermachtig naar titel Hockey World League

Na een doelpuntloos eerste kwart nam de ploeg van bondscoach Alyson Annan afstand. Kelly Jonker en Maria Verschoor brachten de 2-0-ruststand op het bord. Meteen na de pauze maakte Laurien Leurink er 3-0 van. Maar Oranje wist niet alleen in de finale te overtuigen; Nederland maakte grote indruk in Auckland. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won zes wedstrijden op rij, scoorde achttien keer en kreeg geen enkele goal tegen.



,,Je kan wel zeggen dat we de terechte kampioen zijn'', glunderde aanvoerster Marloes Keetels tegenover Ziggo Sport. ,,We speelden het hele toernooi al erg goed als ploeg. Ik ben enorm trots. We hielden ons tijdens het spelen niet heel erg bezig met het feit dat we nog geen tegengoal hadden. Maar dat is natuurlijk erg sterk.''



Het is de tweede keer dat de Nederlandse vrouwenploeg dit toernooi wint. De Hockey World League is in het leven geroepen in aanloop naar het WK in 2014. De vorige editie in 2015 werd gewonnen door de Argentijnse vrouwen.