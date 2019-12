Oranje te sterk voor vice-wereldkampioen én angstgegner Noorwegen op WK handbal

Geen enkele speelster van dit Oranje won ooit van angstgegner Noorwegen, tot vandaag. Na de rust was de Nederlandse ploeg de bovenliggende partij en met name keepster Tess Wester was in de slotfase van de wedstrijd beslissend voor Oranje met enkele zeer belangrijke reddingen.



Oranje was al zeker van plaatsing voor de zogenaamde hoofdronde, nadat Servië vanochtend te sterk was voor Slovenië. In de hoofdronde volgt er een nieuwe groepsfase waarvan de beste twee landen van de twee groepen zich plaatsen voor de halve finales. Punten uit de eerste groepsfase zijn ook van belang, omdat deze worden meegenomen naar de hoofdronde.



Een plek bij de eerste zes op dit WK is goed voor een olympisch ticket.