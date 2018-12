Oranje verslaat Pakistan en pakt tweede plek

Nederland wist voor het begin van het afsluitende groepsduel al dat de eindzege er in poule D niet meer inzat. Duitsland had ook de derde wedstrijd gewonnen (5-3 tegen het uitgeschakelde Maleisië) en was daarmee zeker van directe plaatsing voor de kwartfinales. Voor Oranje stond tegen Pakistan alleen de tweede plaats nog op het spel. Niet onbelangrijk, want voor de nummer drie zou het sterke België de volgende tegenstander zijn.

Na de nederlaag tegen Duitsland (1-4) was er in het Nederlandse kamp van paniek geen sprake. ,,Er is niks aan de hand, de statistieken waren in ons voordeel, we waren alleen niet scherp in de uitvoering’', was één van de geruststellende conclusies van Caldas. Een revanche tegen Pakistan was niettemin nodig om het geslonken vertrouwen bij Oranje weer wat op te vijzelen.