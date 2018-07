Oranje-waterpolosters als groepswinnaar door op EK

Griekenland had in de vier voorgaande duels geen punt afgestaan, maar Nederland had tegen Italië twee punten laten liggen. Een zege was daarom noodzakelijk om in de kwartfinale een op papier wat gemakkelijker tegenstander te krijgen. Die krijgt Oranje nu in Duitsland.



Ilse Koolhaas scoorde in de beslissende fase drie keer voor Nederland. Dagmar Genee en Vivian Sevenich maakten er twee, Maud Megens nam de openingstreffer voor haar rekening.