Orkaan Irma verhindert golfer Els van deelname KLM Open

,,Het is met grote spijt dat ik de keuze heb moeten maken om me terug te trekken uit het KLM Open deze week. Ik keek er enorm naar uit om voor het eerst sinds lange tijd af te slaan in dit historische toernooi, maar soms heeft moeder natuur andere plannen'', aldus Els, die vier keer deelnam aan het toernooi van de European Tour in Nederland. De laatste keer was in 2001.



De 47-jarige Els en zijn vrouw hebben in het zuiden van Florida een school voor autistische kinderen. Die school werd geëvacueerd vanwege de orkaan. ,,Het is een onzekere tijd en mijn eerste zorg op dit moment en de komende dagen is om mijn familie te steunen. We moeten ons instellen op de gevolgen van deze verschrikkelijke storm'', zegt Els.



Els was een van de publiekslievelingen op de KLM Open. Toernooidirecteur Daan Slooter: ,,Het is extreem spijtig dat Ernie Els er dit jaar niet bij kan zijn. We hebben echter alle begrip voor zijn keuze en hopen met hem dat de schade na de orkaan mee zal vallen en dat iedereen veilig is.''



Joost Luiten is titelverdediger in Spijk, waar hij concurrentie krijgt van onder anderen Padraig Harrington, Lee Westwood, Andy Sullivan, Chris Wood en Bernd Wiesberger.