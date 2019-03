Orlando Magic eindelijk weer eens dicht bij deelname play-offs

Een hoofdrol was er voor Nikola Vucevic met 24 punten, waarvan 18 in het tweede deel van de partij. Ook was de Montenegrijn nog goed voor 16 rebounds en 5 assists.



Voor Orlando betekende het de zesde overwinning op rij, een door de ploeg niet eerder bereikte serie. Het was een rechtstreekse strijd om plaats acht in de Eastern Conference, die nu door Orlando wordt bezet en nog net goed is voor een ticket voor de play-offs. Miami, met tien overwinningen in de laatste vijftien duels, had in Dion Waiters de topschutter met 26 punten. In de pauze nam de thuisploeg afscheid van Chris Bosh, wiens loopbaan na een longembolie voorbij was. Bosh maakte deel uit van de grote drie - met LeBron James en Dwyane Wade - die Miami Heat tussen 2011 en 2014 twee NBA-titels bezorgden.