Oud-hockeybondscoach Joost Bellaart overleden

In Den Haag won Bellaart tussen 1976 en 1981 vijf landstitels op rij, en twee Europa Cups. Na die periode had hij diverse clubs in binnen- en buitenland onder zijn hoede en het Italiaanse mannenteam.



In 2001 werd hij bondscoach van Oranje, na het ontslag van Maurits Hendriks. Het werd geen succes, Nederland plaatste zich niet rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2004 en diverse sterkhouders van het succesteam stuurden aan op het vertrek van Bellaart. Die stapte uiteindelijk zelf op. Zijn laatste klus was het mannenteam van Laren, waar hij in 2013 vertrok.