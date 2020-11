Oud-turnsters doen beroep op politiek na jarenlange misstanden

Erkenning, rekenschap, nazorg en een schadefonds. Oud-topturnsters herhaalden vanochtend in een hoorzitting in de Tweede Kamer hun dringende wensen, nadat zij jarenlang te maken hadden met kindermishandeling in de sport.

Door Rik Spekenbrink



Afgelopen zomer kwamen tal van verhalen los van voormalig topturnsters die in hun carrière met ernstige misstanden te maken hebben gehad. Directe aanleiding was een interview in het Noord-Hollands Dagblad met coach Gerrit Beltman, die voor het eerst toegaf grenzen te hebben overschreden. Inmiddels loopt een onderzoek naar de turncultuur in Nederland, onder voorzitterschap van hoogleraar Marjan Olfers.

Quote Ik heb nog elke dag pijn als ik opsta Petra Witjes De Tweede Kamer organiseert vandaag een rondetafelgesprek waarin een commissie van VWS diverse betrokkenen hoort. Als eerste kwamen vier oud-topturnsters aan het woord: Petra Witjes, Danila Koster, Anouk Visser-Jong en Maartje Ruikes. Met name de eerste drie vertelden, nogmaals, over hun negatieve ervaringen en vooral de soms nog voortdurende nasleep. ,,Ik maak me ernstig zorgen hoe ik er over tien jaar bij loop”, gaf Witjes (29) toe. Begin augustus vertelde zij in een uitgebreid interview met deze krant over haar ervaringen met vooral trainer Vincent Wevers.

Witjes had vanochtend in Den Haag vier aanbevelingen voor de Kamerleden. Erkenning, turnbond KNGU moet toegeven dat er zaken zijn misgegaan. Rekenschap, mede in de vorm van actieve nazorg voor de slachtoffers. Een schadevergoeding voor kosten in het verleden en de toekomst. En toezicht op de onderzoeken die momenteel plaatsvinden en de cultuurverandering die zou moeten worden ingezet.

Volledig scherm Danila Koster (links) en Petra Witjes (tweede van links) tijdens een rondetafelgesprek met Kamerleden en betrokkenen over de (on)veiligheid in de turnsport. © ANP

,,Ik heb nog elke dag pijn als ik opsta. Ik heb moeite met het aangaan van relaties en vriendschappen. Maar ik ben er nog goed vanaf gekomen. Ik weet van anderen dat ze soms geen zin meer hebben gehad in het leven. Is dit de prijs die we willen betalen voor die ene gouden medaille”, doelde Witjes op de olympische triomf van Sanne Wevers in Rio de Janeiro (2016). Wevers was jarenlang een trainingsgenoot van Witjes.

Quote Ik ben zelf op zoek moeten gaan naar hulp Anouk Visser-Jong ,,Toen ik stopte was ik zwaar depressief”, vertelde Koster (31). ,,Ik voelde niets, ik was alleen de mislukte turnster. Ik begreep pas wat er was gebeurd toen ik tijdens mijn studie leerde over kindermishandeling. Maar ik heb de studie niet kunnen afmaken en ben ook als turntrainer moeten stoppen door persoonlijke triggers en het systeem van de sport. Het gaat er nu professioneler aan toe. Maar ik zie nog steeds geen lol in de turnhal. De sfeer is nog hetzelfde als vroeger.”

Visser-Jong (38) vertelde geen enkele nazorg te hebben gehad nadat zij door een ernstig sportongeluk in 2001 moest stoppen. ,,Ik ben zelf op zoek moeten gaan naar hulp. En moest mezelf de vraag stellen of ik die wel kon betalen.” Daarnaast vertelde ze over de angstcultuur in het turnen, die ze naar eigen zeggen de rest van haar leven meedraagt.

Tweede Kamerlid Chris Jansen van de PVV gaf aan ‘zich wezenloos te zijn geschrokken’ na het lezen van alle stukken voorafgaand aan de hoorzitting. Daarin komen later vanmiddag onder anderen ook KNGU-directeur Marieke van der Plas en NOC*NSF-directeur Maurits Hendriks aan het woord.