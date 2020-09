Oud-turnsters starten petitie ‘Stop misbruik’

Coldenhoff grijpt naast podium in Her­lings-lo­ze GP van Faenza

9 september Jorge Prado heeft de GP van Faenza gewonnen. De jonge Spanjaard had aan twee tweede plaatsen voldoende om de GP te winnen. Het was de eerste zege in de MXGP voor de tweevoudig MX2-kampioen. Glenn Coldenhoff werd vijfde.