Oud-wereldkampioen freestyleskiën Smaine (31) sterft bij lawine: ‘Hij werd 50 meter door de lucht geslingerd’

Handbal­lers gaan op WK tegen favoriet Noorwegen pas in laatste minuten door de knieën

Natuurlijk kijken de handballers van wedstrijd tot wedstrijd, zoals dat gaat in topsport. Maar na het duel tegen Noorwegen (26-27 nederlaag) leeft de gedachte dat er meer mogelijk is dan slechts een plaats in het hoofdtoernooi van het WK in Polen.

17 januari