Ozzie Albies viert rentree bij Atlanta Braves met bizarre recordzege

De Braves braken met hun overwinning niet alleen hun eigen clubrecord (23 runs in één duel), maar ook dat van de National League. Het oude record stond op naam van de St. Louis Cardinals, die in 1929 tegen de Philadelphia Phillies 28 runs noteerden. In de moderne geschiedenis van de Major League deed alleen Texas Rangers (30-3 tegen Baltimore in 2007) het ooit beter. Sinds 1900 was het bovendien niet eerder voorgekomen dat er liefst 38 runs in één duel werden genoteerd op het hoogste niveau in Amerika.