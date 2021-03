Paardensport ligt stil na uitbraak ‘bijzonder agressief’ virus, streep door Dutch Masters

Het rhinopneumonie virus begon ruim een week geleden op het internationale concours van Valencia. Inmiddels zijn er in meerdere landen gerelateerde uitbraken, waaronder in Frankrijk, Engeland en Duitsland. In Valencia waren 25 paarden uit Nederland. 13 ervan staan weer in de eigen stal.

Als enige uitzondering mogen de meer weken durende evenementen, de zogenaamde Tours, die op dit moment al begonnen zijn doorgaan. Dit is mede zo besloten om te voorkomen dat heel veel paarden tegelijk verplaatst worden.

Quote Dit is een tweede zware klap na het coronajaar Internationale paardensportfederatie FEI Volgens een woordvoerster van de KNHS betreft het een zeer besmettelijk virus. ,,Het virus kent meerdere varianten, de klachten kunnen variëren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen. De neurologische verschijnselen kunnen overlijden tot gevolg hebben.” De meeste paarden zijn tegen de ziekte gevaccineerd, maar dat biedt geen 100 procent zekerheid.

De FEI heeft inmiddels 21 veterinairen naar Valencia gestuurd om de zieke dieren te helpen én de twee plaatselijke dierenartsen te assisteren. Ook wordt er extra hulpmateriaal naar de Spaanse stad gezonden. Van vier paarden is bekend dat ze aan het virus zijn overleden, 84 paarden vertonen verschijnselen en 11 worden er behandeld in klinieken in Valencia en Barcelona.



Voor de Dutch Masters betekende het de tweede opeenvolgende afgelasting. Vorig seizoen werd het evenement in de Brabanthallen op het laatste moment geannuleerd wegens de uitbraak van het coronavirus. Nu zouden de wedstrijden zonder publiek worden gehouden.

Verbod in tien landen

Behalve Nederland zijn deze landen getroffen door de maatregel van de internationale paardensportfederatie FEI: Frankrijk, Spanje, Portugal, België, Italië, Oostenrijk, Polen, Duitsland en Slowakije.

De internationale paardensportfederatie FEI noemt het een ‘bijzonder moeilijk besluit’ om alle internationale wedstrijd tot 28 maart te schrappen. Dit vanwege de uitbraak van het besmettelijke rhinopneumonie virus op een concours in Valencia. De organisatie adviseert echter ook de onder het verbod vallende tien Europese landen dezelfde maatregel voor kleinere wedstrijden te treffen.

,,Dit is een tweede zware klap, nadat de internationale kalender al een jaar is ontregeld vanwege het coronavirus”, zegt secretaris-generaal Sabrina Ibáñez van de FEI. ,,Maar deze uitbraak is de ernstigste in tientallen jaren. We kunnen geen risico lopen. Het rhinopneumonie virus is bijzonder agressief en kan veel slachtoffers maken. Dat moeten we ten kosten van alles zien te voorkomen.”

