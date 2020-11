Paul van Ass wil ‘apk’ voor coaches in strijd tegen excessen

Door Marcel Luyckx



De achterban van belangenvereniging NLCoach, waar Paul van Ass de voorzitter van is, moet het nog wel zien zitten om controleurs voor een ‘apk’ toe te laten langs het trainingsveld of in de zaal. ,,Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat je daar als coach niet op zit te wachten’’, zegt Van Ass, tegenwoordig trainer van hockeyclub HGC en voormalige bondscoach van de hockey­mannen. ,,‘Waar bemoei je je mee?’, wordt er al gauw geoordeeld. Het zou sterk zijn als alle coaches, verbonden aan meerdere sportbonden, zouden zeggen: zo’n apk zou mooi zijn, want dan houden we elkaar in evenwicht. Dan heeft het draagvlak.’’