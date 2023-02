Phoenix Suns bevestigt transfer van Kevin Durant: topspeler gaat 43 miljoen euro per jaar verdienen

De Amerikaan werd met Golden State Warriors twee keer kampioen in de NBA, in 2017 en 2018. In 2016 werd hij door de Warriors overgenomen van Oklahoma City Thunder, waar hij in 2014 werd uitgeroepen tot MVP, oftewel beste speler van de NBA. Volgens Amerikaanse media heeft Durant een verbintenis tot 2026 getekend. Komend seizoen gaat hij circa 43 miljoen euro verdienen.

Ook T.J. Warren (29) verhuist van de Nets naar de Suns. ,,Vandaag is een dag van transformatie voor de club”, aldus Mat Ishbia, de clubbaas van de Suns. “We zijn waanzinnig blij om Kevin en T.J. te verwelkomen omdat we op en naast het veld een sfeer creëren om voor de titel te spelen. Kevin is niet alleen een van de beste spelers in de historie, met zijn karakter belichaamt hij ook de toewijding van wereldklasse om de club in elk facet te verbeteren.”