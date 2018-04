Piek en Seinen naar kwartfinales EK badminton

Het als vijfde geplaatste koppel versloeg in de tweede ronde de Duitse speelsters Johanna Goliszewski en Lara Käpplein in twee games: 21-16 22-20. In de volgende ronde wacht het als vierde geplaatste Engelse koppel Lauren Smith en Sarah Walker.



Ook Jelle Maas en Robin Tabeling drongen door tot de laatste acht. In het mannendubbeltoernooi versloegen zij het Engelse koppel Ben Lane en Sean Vendy: 24-22 21-12. Maas en Tabeling komen nu uit tegen de Duitsers Jones Ralfy Jansen en Josche Zurwonne, als zevende geplaatst in Huelva.