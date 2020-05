Pippen woedend over rol in The Last Dance

Van Becker tot Pelé Het verkopen van je gewonnen prijzen, gebeurt dat vaker?

15:51 Voor topsporters is winnen het belangrijkste wat er is. Daar doen ze het uiteindelijk voor. Toch zijn er voldoende sporters die geen waarde hechten aan een medaille of beker. Of simpelweg het geld nodig hebben wat zo’n medaille oplevert. Een voetballer uit de Franse selectie die in 2018 het WK won, heeft gisteren zijn gouden medaille laten veilen. Maar deze tot op heden onbekende Fransman was zeker niet de eerste.