Play-offs NBA: Bucks verliezen en raken sterspeler kwijt

Milwaukee Bucks moest het in de slotfase stellen zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo, die in het derde kwart een knieblessure opliep en vervolgens niet meer terugkeerde. ,,We zullen zien hoe hij zich morgen voelt”, zei Bucks-coach Mike Budenholzer. ,,We moeten het accepteren en zullen het gaan evalueren. Maar we hebben een geweldig team en een geweldige selectie.” De Griek Antetokounmpo is tweevoudig MVP, oftewel meest waardevolle speler van de NBA.