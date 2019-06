Plons, plons. Zwem verder, Maarten, zwem verder

Plons. Plons. Plons. Traaaaaaag gleden de rietkragen voorbij. Het water kabbelde tegen de boot. Op de kant stond een handjevol mensen. Iemand riep iets wat verwaaide in de wind. De zwemmer zwom onverstoorbaar verder.



Plons. Plons. Plons.



De afgelopen dagen trok – plons – Maarten van der Weijden door de Friese – plons – sloten. Voor de tweede keer. Wat voor een flink aantal mensen één keer teveel was. Er trad een vorm van Maartenmoeiheid in. Nóg een keer die heisa. Nóg een keer dat carnaval op de bruggen. Nóg een keer jubelende presentatoren, ronkende krantenartikelen, pronkende burgemeesters en duizenden deugtweets. Zucht. Laten we wel wezen: er is tegenwoordig een soort aversie tegen goed doen, of tegen goed próberen te doen. Deugen: je moet het maar durven. Voor je het weet verdrink je in het cynisme en de spot die over je worden uitgestort.