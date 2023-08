Podcast De Pacer | Abdi Nageeye de coach & Nienke Brinkman in een modderpoel

Met Nageeye praten we over zijn keuze om afscheid te nemen van Gary Lough, de coach waar hij een tijd mee samenwerkte. Wie zijn coach nu is of wordt? Abdi, zegt Abdi in De Pacer. Na achttien marathons kan hij de programma’s wel dromen. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Welke gevaren schuilen daarin? Hoe voorkomt hij een blinde vlek of tunnelvisie? En: wat zijn zijn kansen op de WK?

Brinkman zag het nut van een belletje in eerste instantie niet in. Ze had toch juist matig gepresteerd in Sierre Zinal? Maar een off-day tijdens een loodzware trail van 31 kilometer door de bergen, dat vinden we juist het terugblikken waard. Ze neemt ons mee in de beleving van misschien wel haar meest beroerde loop ooit. Vanuit Sankt Moritz, waar ze inmiddels op hoogtestage is, zoekt ze naar antwoorden en legt ze haar plannen voor de Marathon Amsterdam in oktober uit.