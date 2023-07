Podcast De Pacer | Hoe het hele gezin de marathon liep: over revalidatietrajecten, zeurende achillespezen en roze koeken

Windlezen gaat aanstor­mend hangboogta­lent Senna Roos goed af op NK: ‘Goede oefening voor WK in Berlijn’

Senna Roos (20) is de rijzende ster van het Nederlandse handboogschieten. Dat bevestigde hij zaterdag in Ulvenhout met een zilveren NK-medaille. Een paar jaar geleden schoot hij nog voor België. ,,In Nederland is de sport beter georganiseerd.”