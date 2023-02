Podcast De Pacer | Lieke Klaver over de ideale 400 meter en haar 700.000 Instagram-volgers

In kleermakerszit achter een microfoon van De Pacer praat ze over haar bijzondere trainingsgroep op Papendal, met daarin onder anderen haar vriend (Terrence Agard), haar beste vriend (Ramsey Angela) en Femke Bol (in 2019 kamergenootje in het verre Yokohama met wie ze Kinder Bueno’s at en inmiddels toch ook een concurrent).