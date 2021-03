Podcast | Euforie en teleurstelling bij Richard Douma: ‘Best een warrige start’

Het temperde de euforie nogal. En dat zijn tijd na afloop fors naar boven wordt gecorrigeerd, gebeurt hem de voorbije maanden vaker. ,,Vraag mij niet waarom”, zegt Douma. ,,Ik heb echt geen idee. In Valencia kreeg ik vier secondes erbovenop. Drie weken geleden in Monaco ook een aantal seconden. Geen idee hoe dat komt elke keer.”

In een race onder strikte coronaregels was het sowieso al chaos troef. ,,Het was best een warrige start. De Keniaanse jongen die meeliep, was te laat voor de start. Die was blijkbaar niet scherp. Dat was jammer. En de start was nogal halsoverkop, ik hoorde ineens ‘nog drie seconden’ en toen ging de toeter af. Heel raar.”

Toch was de 27-jarige atleet blij dat hij kon lopen in Berlijn. ,,Je hebt in deze periode niet de luxe dat je vaste groepjes hebt. Je hebt geen of weinig races. Ik moet blij zijn dat ik een race heb mogen lopen. Vorig jaar was ik hartstikke blij met 28.08. Ik zat in de juiste groep, het was goed weer en ik was mee. En nu was het niveau goed en voelde het goed. En loop ik ook 28.08, maar ben ik ergens teleurgesteld, omdat ik dit al een keer heb gelopen.”

Als die tijd nou één seconde minder naar boven was bijgesteld? Was er dan sprake van euforie geweest. ,,Nou, ja, nee, ja. Een Nederlands record is een Nederlands record. En dan moet je wel blij zijn.”

Richard Douma.