Podcast | Nienke Brinkman onderzoekt bevingen op Mars en schokt de loopwereld

In De Pacer reconstrueren we haar ongekende ontwikkeling, startend met de pandemie, toen ze wat meer ging trainen en het ‘allemaal een beetje uit de hand liep’. Ze vertelt over haar ontdekkingen in ‘het rennen’, haar prestaties in de bergen bij de Golden Trail World Series, de marathon van Valencia en de overweldigende reacties na afloop.

Trainen en lopen in de anonimiteit is er niet meer bij. Ze wordt gesponsord, in de gaten gehouden op Strava en de hoogtestage in Kenia was een nieuw avontuur. Afleiding van het lopen? Die vindt ze in de ruimte. Als studente geofysica met een voorliefde voor seismologie doet ze tijdens haar PhD in Zürich onderzoek naar bevingen op Mars. Dat staat komende week op een laag pitje. Eerst maar eens nogmaals de loopwereld verbazen, dit keer op de Coolsingel.