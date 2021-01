Poirier slaat ‘onverslaanbare’ McGregor tegen de grond

Conor McGregor heeft weinig plezier beleefd van zijn rentree bij de UFC. De Ierse vechter in de mixed martial arts (MMA) verloor zondagmorgen van Dustin Poirier op TKO. De 31-jarige Amerikaan sloeg hem in Abu Dhabi al in de tweede ronde tegen de grond.

McGregor is de voormalig kampioen in het licht- en vedergewicht van de UFC. The Notorious (de beruchte) heeft al zeker drie keer zijn pensioen aangekondigd maar komt daar steeds op terug. Tijdens het gevecht in de Verenigde Arabische Emiraten stond geen titel in het lichtgewicht op het spel.

De titel is in handen van de Rus Khabib Noermagomedov, maar hij zou na zijn zege vorig jaar oktober tegen Justin Gaethje (VS) zijn gestopt. De Rus ontnam McGregor in 2018 de wereldtitel in een chaotisch gevecht en The Notorious wil niets liever dan een herkansing, maar die lijkt er niet te komen.

McGregor en Poirier troffen elkaar eerder in 2014, in het vedergewicht. De Ier versloeg Poirier in de eerste ronde door TKO. Dat gebeurde vorig jaar ook met weltergewicht Donald Cerrone, want McGregor was bij zijn rentree in 40 seconden klaar met de Amerikaanse kooivechter.

McGregor was in de eerste ronde nog sterker dan Poirier maar liet zich in de tweede ronde verrassen. Hij moest een serie harde stoten incasseren en ging naar het canvas. ,,Dit is voor mij geen verrassing” zei Poirier. ,,We staan wat betreft onderlinge gevechten nu gelijk. Het is 1-1 nu. Laten we het nog een keer doen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.