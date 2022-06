Pol Espargaro start niet in TT Assen, Spanjaard kan nauwelijks bewegen van de pijn

Wil Besseling zakt flink weg op de US Open

Wil Besseling is weggezakt na zijn derde ronde van de US Open. De 36-jarige Noord-Hollander had voor zijn derde ronde 77 slagen nodig, zeven boven het baangemiddelde. Daarmee komt hij op een totaal van 9 slagen boven het baangemiddelde en zakte hij naar een gedeelde 59ste plaats.

18 juni