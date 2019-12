Polman trots op ontketend Oranje: ‘Heerlijke pot, dít is wat we kunnen’

De Nederlandse handbalsters hebben tegen Servië laten zien dat ze nog lang niet zijn afgeschreven op het WK in Japan. Sterspeelster Estavana Polman was na afloop van de ruime zege dan ook lyrisch.

,,Dit was een heerlijke pot, dit is wat we kunnen”, zei Estavana Polman bij de NOS na de eclatante zege van 36-23 op de Servische ploeg. ,,Dit was een echte test en we zijn geslaagd”, aldus de aanjaagster van Oranje, die acht keer scoorde in het duel.

De handbalsters moesten winnen om door te gaan naar de hoofdronde op het WK. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade was het toernooi slecht begonnen met een nederlaag tegen Slovenië. Er was daarna wel herstel met overwinningen op Angola en Cuba, maar die landen behoren niet tot de wereldtop.

,,Servië was wel wat anders dan Angola en Cuba. We mogen tevreden zijn. De dekking was goed, we hebben gevochten als team en daar ligt onze kracht. Van daaruit kunnen we onze snelle tegenaanval spelen”, zei Polman.

Noorwegen is vrijdag de laatste tegenstander in de groepsfase. Verliezen heeft geen directe gevolgen, want Oranje is al zeker van een vervolg in het toernooi. Winst levert daarentegen wel 2 punten op die meegaan de volgende ronde in. ,,Het ging heel lekker tegen Servië, een goede voorbereiding ook op Noorwegen. We gaan er alles aan doen om van die ploeg te winnen”, aldus Polman.

Dat zal niet meevallen, want Noorwegen is absolute wereldtop. De Nederlandse handbalsters hebben op de laatste vijf grote toernooien steeds verloren van de Scandinavische grootmacht, die al drie keer de wereldtitel veroverde en ook twee keer olympisch goud won.