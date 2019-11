Polman verlengt contract bij Esbjerg

,,Ik ben gelukkig hier, we kunnen nog zoveel mooie dingen bereiken met dit team. Ik ben nog niet klaar met dit project", zegt de Arnhemse, die met haar vriend Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn in Denemarken woont. Polman veroverde dit jaar haar tweede landstitel met Esbjerg, waarmee ze in 2016 al kampioen werd. Op dit moment voert Esberg weer de ranglijst in Denemarken aan.



De competitie ligt nu even stil vanwege het aankomende WK in Japan. Polman, die in 207 wedstrijden voor haar club voor 1164 doelpunten tekende, sluit dinsdag aan bij Oranje. Bondscoach Emmanuel Mayonnade vliegt een dag later met zijn achttien speelsters naar Japan.