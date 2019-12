Polman vol ongeloof na WK-goud: ‘Ik besef het niet’

Snelder: Hier hebben we al die jaren voor gewerkt

14:51 Aanvoerster Danick Snelder bezweek bijna onder de emoties na het behalen van de wereldtitel handbal in het Japanse Kumamoto. ,,Het is onbeschrijflijk. Wat was dit spannend. Ik heb geen idee wat er gebeurde aan het einde van de wedstrijd, maar het kan me niet schelen", zei ze bij de NOS na de krappe overwinning in de finale op Spanje (30-29).