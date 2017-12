Polman: We hadden veel moeite met snelle spel van Japan

,,Gelukkig hadden we ons goed voorbereid en stond onze dekking echt fantastisch, maar we hadden heel veel moeite met het snelle spel van Japan'', zei de opbouwspeelster, die vooral aan het eind van de wedstrijd belangrijke doelpunten maakte. Ze noteerde er in totaal vier.

,,Japan speelt niet Europees. Het zijn net poppetjes, maar als je er voorbij bent, staat een ander alweer voor je neus. De timing is zo lastig'', zei Polman, die ruim vijf maanden geleden van een dochter beviel. Op wilskracht won Oranje, vond ze. ,,We bleven er voor vechten, tot het einde toe. Dat is ook onze kracht. De winst telt, we staan in de kwartfinales en hoe we gespeeld hebben, boeit me dan eigenlijk niet.''