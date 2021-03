Polman weer bij Oranje, maar rentree pas volgende maand: ‘Fantastisch om er weer bij te zijn’

Haar knie is weer helemaal in orde, stelt de geboren Arnhemse, die al vele jaren handbalt bij Team Esbjerg in Denemarken en daar ook samenwoont met haar partner Rafael van der Vaart. ,,Ik heb alle testen gehad en die waren allemaal goed. Ook de spierkracht is weer op het oude niveau. Dat is hier gemeten op Papendal en het verschil tussen links en rechts is minimaal en ook verwaarloosbaar, want ik was in sprongkracht links altijd al beter dan rechts.”



Waar ze nog aan moet werken is haar gewicht en het terugwinnen van het mentale vertrouwen. ,,Die knie kan fysiek goed zijn, maar in mijn hoofd zit er nog wat angst. Daar lieg ik niet over. Het duurt nog wel even voordat ik weer op 100 procent durf te gaan met die knie. Dat komt pas als ik weer wedstrijden heb gespeeld, er een paar klappen op heb gekregen en merk dat het goed zit. Verder ben ik de afgelopen maanden ‘goed verstevigd’ zeg maar, van 57 naar 68 kilo. Dat is niet zo gek, want ik heb de afgelopen tijd vooral in de gym doorgebracht en aan krachttraining gedaan. Er zijn wat extra spieren bijgekomen. Als ik weer echt ga trainen met de groep en veel ga rennen, wordt dat wel weer omgezet in snelheid.”



De oefeninterlands tegen Slovenië komende vrijdag en zondag komen nog te vroeg voor Polman. In april, als Oranje in Kroatië de voorbereiding op de Olympische Spelen voortzet, hoopt ze weer de aanvalsleider van de ploeg te zijn. ,,Maar misschien staat mijn naam volgende week al op het wedstrijdformulier bij Esbjerg, als we nacompetitie spelen. Alleen de club weet dat nog niet.”