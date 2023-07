Polosters Oranje vol bravoure voor WK-finale: ‘Wij nemen in Spaanse competitie belangrijke posities in’

WK Waterpolo Bondscoach waterpolo­sters Oranje krijgt zijn zin, finale WK waterpolo op tv: ‘Dit is fantas­tisch’

De Nederlandse waterpolosters hebben de finale van het WK in Japan bereikt. De ploeg van bondscoach Eva Doudesis won met 9-8 (4-2, 2-3, 2-2, 1-1) van Italië en is daarmee verzekerd van een medaille en van kwalificatie voor de Olympische Spelen die over exact een jaar van start gaan in Parijs.