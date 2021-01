Polosters voor het eerst sinds 2008 weer naar Spelen na thriller tegen Griekenland

SamenvattingIn een bloedstollende wedstrijd hebben de Nederlandse waterpolosters afgerekend met de olympische demonen van de afgelopen negen jaar. Na de mislukte olympische campagnes van 2012 en 2016 is Oranje er komende zomer eindelijk bij op de Olympische Spelen in Tokio. In de beslissende wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst werd Griekenland met 7-4 verslagen.

Door Natasja Weber



,,Op de Olympische Spelen komen is moeilijker dan er een medaille te winnen”, herhaalde bondscoach Arno Havenga in aanloop naar het kwalificatietoernooi nog maar eens zijn mantra. Voor vier toplanden (Nederland, Hongarije, Italië en Griekenland) waren er in het Italiaanse zwemstadion Bruno Bianchi slechts twee olympische tickets te vergeven.

Tijdens het intense gevecht met de Griekse vrouwen zullen de woorden van Havenga meer dan eens door zijn hoofd zijn gespookt. In de eerste drie perioden had Griekenland een overwicht, maar eindelijk zat het eens een beetje mee voor Nederland.

Het was vooral aan de sterk keepende Debby Willemsz te danken dat Oranje na drie perioden van acht minuten op een 5-4 voorsprong stond. De keepster die in het voorjaar van 2019 stopte en een half jaar later terugkeerde was de grote vrouw aan Nederlandse zijde. Willemsz sleepte haar ploeg er met fabelachtige reddingen doorheen. In de laatste periode nam de ploeg van Havenga met goals van Maud Megens en Simone van de Kraats afstand van Griekenland; 7-4.

Deze landen gaan naar Tokio

Behalve Nederland hebben ook Verenigde Staten, Spanje, Canada, Australië, Rusland, Zuid-Afrika, China en Japan zich geplaatst voor Tokio. Het laatste ticket komt vanavond uit de andere halve finale van het OKT in Triëst tussen Italië en Hongarije.

Met nog enkele tellen op de klok vierden Havenga en zijn staf al een feestje op de bank. Toen het laatste fluitsignaal doken speelsters het water in en schreeuwden ze ‘Tokio, Tokio!’. Eindelijk wisten ze een olympisch kwalificatietoernooi met een felbegeerd olympisch ticket af te sluiten. Nu eens geen tranen van verdriet, maar tranen van vreugde. ,,Ik kan het niet geloven”, reageerde Maud Megens voor de camera van Ziggo Sport. We gaan vanavond een flink feestje vieren. We speelden echt met overtuiging en hadden geloof in elkaar”, zei de euforische Megens.

Volledig scherm De Nederlandse waterpolosters met hun ticket voor Tokio. . © ANP