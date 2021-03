Positieve update voor Tiger Woods: ‘Als het meezit kan hij binnenkort naar huis’

Tiger Woods: ‘Vol goede moed begonnen aan herstel’

27 februari De Amerikaanse golfer Tiger Woods is in Los Angeles ‘vol goede moed’ begonnen aan het herstel van de verwondingen die hij dinsdag opliep na een ernstig auto-ongeluk. Dat is te lezen in een boodschap op het Twitteraccount van de vijftienvoudig winnaar van een major-golftoernooi.